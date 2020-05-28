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Tempe, AZ
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1445 E Hudson Dr
Last updated May 2 2019 at 10:14 AM

1445 E Hudson Dr

1445 East Hudson Drive · No Longer Available
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Location

1445 East Hudson Drive, Tempe, AZ 85281
Hudson Manor

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
1445 E Hudson Dr Available 08/01/19 LARGE 5BR/2BA HOUSE, NEWLY REMODELED WITH CERAMIC TILE THROUGHOUT, NEW KITCHEN, DISHWASHER ETC. - ***OPEN HOUSE - ON SATURDAY, APRIL 27TH, 2019 OPEN FROM 2:00 - 3:00PM***

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NEW KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS - EXCELLENT CONDITION

NEAR APACHE AND RURAL ROAD -- 1445 E. HUDSON,, TEMPE, AZ 85281

TEXT BONNIE AT 480-688-7410
or
FILL OUT A GUEST CARD AT EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

(RLNE4834211)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1445 E Hudson Dr have any available units?
1445 E Hudson Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1445 E Hudson Dr have?
Some of 1445 E Hudson Dr's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1445 E Hudson Dr currently offering any rent specials?
1445 E Hudson Dr is not currently offering any rent specials.
Is 1445 E Hudson Dr pet-friendly?
Yes, 1445 E Hudson Dr is pet friendly.
Does 1445 E Hudson Dr offer parking?
No, 1445 E Hudson Dr does not offer parking.
Does 1445 E Hudson Dr have units with washers and dryers?
Yes, 1445 E Hudson Dr offers units with in unit laundry.
Does 1445 E Hudson Dr have a pool?
Yes, 1445 E Hudson Dr has a pool.
Does 1445 E Hudson Dr have accessible units?
No, 1445 E Hudson Dr does not have accessible units.
Does 1445 E Hudson Dr have units with dishwashers?
Yes, 1445 E Hudson Dr has units with dishwashers.
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