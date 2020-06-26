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Tempe, AZ
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1030 W 12th Pl
Last updated June 15 2019 at 11:11 AM

1030 W 12th Pl

1030 West 12th Place · No Longer Available
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Location

1030 West 12th Place, Tempe, AZ 85281
Gililland

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
1030 W 12th Pl Available 07/01/19 LARGE FIVE (5) BEDROOM TWO (2) BATHROOM HOUSE REMODELED W/POOL - WALK TO ASU
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NEAR MILL AND UNIVERSITY AT 1030 W. 12TH PL, TEMPE, AZ 85281

CALL JAMES AT 480-593-7420 OR BONNIE AT 480-688-7410
EMAIL: EXPRESSCOMPANIESLLC@GMAIL.COM
APPLICATIONS HERE: EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

(RLNE4905389)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1030 W 12th Pl have any available units?
1030 W 12th Pl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 1030 W 12th Pl have?
Some of 1030 W 12th Pl's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1030 W 12th Pl currently offering any rent specials?
1030 W 12th Pl is not currently offering any rent specials.
Is 1030 W 12th Pl pet-friendly?
Yes, 1030 W 12th Pl is pet friendly.
Does 1030 W 12th Pl offer parking?
No, 1030 W 12th Pl does not offer parking.
Does 1030 W 12th Pl have units with washers and dryers?
No, 1030 W 12th Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 1030 W 12th Pl have a pool?
Yes, 1030 W 12th Pl has a pool.
Does 1030 W 12th Pl have accessible units?
No, 1030 W 12th Pl does not have accessible units.
Does 1030 W 12th Pl have units with dishwashers?
No, 1030 W 12th Pl does not have units with dishwashers.
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