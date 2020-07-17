All apartments in Scottsdale
Find more places like 9707 E MOUNTAIN VIEW Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
9707 E MOUNTAIN VIEW Road
Last updated February 5 2020 at 10:40 PM

9707 E MOUNTAIN VIEW Road

9707 E Mountain View Rd · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Scottsdale Ranch
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

9707 E Mountain View Rd, Scottsdale, AZ 85258
Scottsdale Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
gym
pool
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
bbq/grill
internet access
tennis court
AGENTS: THIS IS AN AWESOME GROUND LEVEL 2 BEDROOM 2 BATH CONDO DIRECTLY FACING THE TENNIS COURTS IN THE RACQUET CLUB OF SCOTTSDALE RANCH. LOCATION LOCATION!! THIS CONDO-CASITA COMES FULLY FURNISHED AND MOST EVERYTHING IS NEW!!! WE OFFER PREMIUM CABLE CHANNELS, A TV IN EACH BEDROOM AND OF COURSE A LARGE FLAT SCREEN IN THE LIVING ROOM ALONG WITH INTERNET AS WELL. THERE IS A LARGE RELAXING PATIO TO ENJOY IN THE MORNINGS WITH COFFEE OR IN THE EVENINGS WITH A GLASS OF WINE:) THERE ARE 5 POOLS, 6 SPAS AND 9 TENNIS COURTS TO ENJOY IN THIS RESORT LIKE COMMUNITY. THIS GUARD GATED COMMUNITY ALSO OFFERS A WORK-OUT GYM, COMMUNITY CLUB HOUSE AND WALKING TRAILS THRUOUT. FANTASTIC SHOPPING AND RESTAURANTS CLOSE BY! SHORT TERM FULLY FURNISHED: HIGH SEASON IS JAN-APRIL $3950 PER MONTH. PLEASE CALL OR TEXT ME WITH ANY QUESTIONS AND FOR AVAILABILITY! THANKS!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road have any available units?
9707 E MOUNTAIN VIEW Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road have?
Some of 9707 E MOUNTAIN VIEW Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9707 E MOUNTAIN VIEW Road currently offering any rent specials?
9707 E MOUNTAIN VIEW Road is not currently offering any rent specials.
Is 9707 E MOUNTAIN VIEW Road pet-friendly?
No, 9707 E MOUNTAIN VIEW Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road offer parking?
No, 9707 E MOUNTAIN VIEW Road does not offer parking.
Does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road have units with washers and dryers?
No, 9707 E MOUNTAIN VIEW Road does not offer units with in unit laundry.
Does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road have a pool?
Yes, 9707 E MOUNTAIN VIEW Road has a pool.
Does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road have accessible units?
No, 9707 E MOUNTAIN VIEW Road does not have accessible units.
Does 9707 E MOUNTAIN VIEW Road have units with dishwashers?
Yes, 9707 E MOUNTAIN VIEW Road has units with dishwashers.
Helpful Articles
The Best Cities for Singles 2019
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avana Desert View
17030 N 49th St
Scottsdale, AZ 85254
Crown Court
7900 E Princess Dr
Scottsdale, AZ 85255
Inspiration at Frank Lloyd Wright
15600 N Frank Lloyd Wright Blvd
Scottsdale, AZ 85260
The Allison
14145 N 92nd St
Scottsdale, AZ 85260
The Halsten at Chauncey Lane
17777 North Scottsdale Road
Scottsdale, AZ 85255
Tatum Place
16801 N 49th St
Scottsdale, AZ 85254
The Lincoln Scottsdale
7100 E Lincoln Dr
Scottsdale, AZ 85253
Dwell Apartment Homes
1923 N 70th St
Scottsdale, AZ 85257

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Apartments with PoolsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College