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Scottsdale, AZ
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8030 E Via Costa --
Last updated June 1 2020 at 4:59 PM

8030 E Via Costa --

8030 East via Costa · No Longer Available
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Location

8030 East via Costa, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
LOCATION!! LOCATION!! OVER THE TOP !! FULLY FURNISHED PRIVATE HOME WITH A SALT WATER DIVING POOL ! LOCATED IN HERITAGE ONE JUST SOUTH OF VIA VENTURA! 3 BR, 2 BATH ALMOST 2400 SQ FT ALL UPGRADED! GRANITE COUNTER TOP WITH A SPARKLING KITCHEN, INCULDING A FIREPLACE. A PRIVATE OFFICE SPACE TUCKED AWAY ON THE NORTH BACK SIDE LOOKING OUT AT THE GREEN GRASS AND SPARKILNG POOL!! DUAL PANE AND LOW E WINDOWS TO STAY COOL INSIDE! VAULTED CEILINGS, OVER THE TOP COMFORT LIVING, 2 QUEEN BEDS AND TWO TWINS IN THE THIRD BEDROOM! NO INSIDE STEPS!! LARGE COVERED BACK PATIO TO ENJOY THE NORTH EXPOSURE! A PRIVATE FRONT PATIO AREA NEATLY LAID OUT WITH ARTIFICIAL GRASS AND STONE SLABS IN A GATED AREA. 21 MILE WALKING AND BIKING TRAIL, 101,KIERLAND AND FASHION SQ, NEW INSIDE WATER PARK!! ALL CLOSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8030 E Via Costa -- have any available units?
8030 E Via Costa -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8030 E Via Costa -- have?
Some of 8030 E Via Costa --'s amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8030 E Via Costa -- currently offering any rent specials?
8030 E Via Costa -- is not currently offering any rent specials.
Is 8030 E Via Costa -- pet-friendly?
No, 8030 E Via Costa -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8030 E Via Costa -- offer parking?
Yes, 8030 E Via Costa -- offers parking.
Does 8030 E Via Costa -- have units with washers and dryers?
No, 8030 E Via Costa -- does not offer units with in unit laundry.
Does 8030 E Via Costa -- have a pool?
Yes, 8030 E Via Costa -- has a pool.
Does 8030 E Via Costa -- have accessible units?
No, 8030 E Via Costa -- does not have accessible units.
Does 8030 E Via Costa -- have units with dishwashers?
Yes, 8030 E Via Costa -- has units with dishwashers.
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