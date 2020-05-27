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7639 E INDIAN BEND Road
Last updated March 30 2019 at 5:35 PM

7639 E INDIAN BEND Road

7639 E Indian Bend Rd · No Longer Available
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Location

7639 E Indian Bend Rd, Scottsdale, AZ 85250

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7639 E INDIAN BEND Road have any available units?
7639 E INDIAN BEND Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7639 E INDIAN BEND Road have?
Some of 7639 E INDIAN BEND Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7639 E INDIAN BEND Road currently offering any rent specials?
7639 E INDIAN BEND Road is not currently offering any rent specials.
Is 7639 E INDIAN BEND Road pet-friendly?
No, 7639 E INDIAN BEND Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7639 E INDIAN BEND Road offer parking?
Yes, 7639 E INDIAN BEND Road offers parking.
Does 7639 E INDIAN BEND Road have units with washers and dryers?
No, 7639 E INDIAN BEND Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7639 E INDIAN BEND Road have a pool?
Yes, 7639 E INDIAN BEND Road has a pool.
Does 7639 E INDIAN BEND Road have accessible units?
No, 7639 E INDIAN BEND Road does not have accessible units.
Does 7639 E INDIAN BEND Road have units with dishwashers?
Yes, 7639 E INDIAN BEND Road has units with dishwashers.
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