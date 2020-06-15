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7131 E RANCHO VISTA Drive
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

7131 E RANCHO VISTA Drive

7131 East Rancho Vista Drive · (602) 370-3465
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Location

7131 East Rancho Vista Drive, Scottsdale, AZ 85251
Downtown Scottsdale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 5001 · Avail. now

$5,495

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2 Bed · 2 Bath · 1327 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7131 E RANCHO VISTA Drive have any available units?
7131 E RANCHO VISTA Drive has a unit available for $5,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7131 E RANCHO VISTA Drive have?
Some of 7131 E RANCHO VISTA Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7131 E RANCHO VISTA Drive currently offering any rent specials?
7131 E RANCHO VISTA Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7131 E RANCHO VISTA Drive pet-friendly?
No, 7131 E RANCHO VISTA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7131 E RANCHO VISTA Drive offer parking?
Yes, 7131 E RANCHO VISTA Drive does offer parking.
Does 7131 E RANCHO VISTA Drive have units with washers and dryers?
No, 7131 E RANCHO VISTA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7131 E RANCHO VISTA Drive have a pool?
Yes, 7131 E RANCHO VISTA Drive has a pool.
Does 7131 E RANCHO VISTA Drive have accessible units?
No, 7131 E RANCHO VISTA Drive does not have accessible units.
Does 7131 E RANCHO VISTA Drive have units with dishwashers?
Yes, 7131 E RANCHO VISTA Drive has units with dishwashers.
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