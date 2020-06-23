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6231 E ROSE CIRCLE Drive
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6231 E ROSE CIRCLE Drive

6231 East Rose Circle Drive · No Longer Available
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Location

6231 East Rose Circle Drive, Scottsdale, AZ 85251
Arcadia

Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
pool
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6231 E ROSE CIRCLE Drive have any available units?
6231 E ROSE CIRCLE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 6231 E ROSE CIRCLE Drive have?
Some of 6231 E ROSE CIRCLE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6231 E ROSE CIRCLE Drive currently offering any rent specials?
6231 E ROSE CIRCLE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 6231 E ROSE CIRCLE Drive pet-friendly?
No, 6231 E ROSE CIRCLE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 6231 E ROSE CIRCLE Drive offer parking?
No, 6231 E ROSE CIRCLE Drive does not offer parking.
Does 6231 E ROSE CIRCLE Drive have units with washers and dryers?
No, 6231 E ROSE CIRCLE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6231 E ROSE CIRCLE Drive have a pool?
Yes, 6231 E ROSE CIRCLE Drive has a pool.
Does 6231 E ROSE CIRCLE Drive have accessible units?
No, 6231 E ROSE CIRCLE Drive does not have accessible units.
Does 6231 E ROSE CIRCLE Drive have units with dishwashers?
Yes, 6231 E ROSE CIRCLE Drive has units with dishwashers.
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