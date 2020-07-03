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2825 N 82ND Street
Last updated July 17 2020 at 2:12 AM

2825 N 82ND Street

2825 North 82nd Street · (602) 942-4200
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Location

2825 North 82nd Street, Scottsdale, AZ 85251

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,300

3 Bed · 2 Bath · 1578 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
GREAT SCOTTSDALE HOME WITH SPARKLING POOL * 3 BEDS, 2 BATHS, LIVING ROOM, UPGRADED KITCHEN * FAMILY ROOM/DINING AREA * DARK MAPLE KITCHEN CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, SMOOTH TOP RANGE * REFRIGERATOR, WASHER AND DRYER * UPDATED LIGHTING * DUAL PANE WINDOWS * STAINED CONCRETE FLOORING ** BACKYARD WITH LARGE POOL, EXTENDED COVERED PATIO * GREAT FOR ENTERTAINING * BLOCK WALL & TWO STORAGE SHEDS * ONE CAR GARAGE & ADDITIONAL PARKING FOR EXTRA VEHICLES * CLOSE TO DOWNTOWN SCOTTSDALE SHOPS, AMENTITIES & ATTRACTIONS * ALSO CLOSE TO TEMPE MARKETPLACE, ASU & TEMPE TOWN LAKE. RENT INCLUDES LAWN AND POOL SERVICE. PETS WITH OWNER APPROVAL AND PET RENT OF $40 PER PET PER MONTH. RENTAL TAX OF 1.75% WILL BE ADDED TO RENT. AVAILABLE FOR MOVE-IN EARLY AUGUST. OWNER WILL NOT CONSIDER GROUPS OF ROOMATES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
rent: 40
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2825 N 82ND Street have any available units?
2825 N 82ND Street has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 2825 N 82ND Street have?
Some of 2825 N 82ND Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2825 N 82ND Street currently offering any rent specials?
2825 N 82ND Street is not currently offering any rent specials.
Is 2825 N 82ND Street pet-friendly?
Yes, 2825 N 82ND Street is pet friendly.
Does 2825 N 82ND Street offer parking?
Yes, 2825 N 82ND Street offers parking.
Does 2825 N 82ND Street have units with washers and dryers?
Yes, 2825 N 82ND Street offers units with in unit laundry.
Does 2825 N 82ND Street have a pool?
Yes, 2825 N 82ND Street has a pool.
Does 2825 N 82ND Street have accessible units?
No, 2825 N 82ND Street does not have accessible units.
Does 2825 N 82ND Street have units with dishwashers?
Yes, 2825 N 82ND Street has units with dishwashers.
Interested in 2825 N 82ND Street?
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