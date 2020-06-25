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725 E MORELAND Street
Last updated July 10 2019 at 9:29 AM

725 E MORELAND Street

725 E Moreland St · No Longer Available
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Location

725 E Moreland St, Phoenix, AZ 85006
Garfield

Amenities

hardwood floors
dishwasher
recently renovated
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 725 E MORELAND Street have any available units?
725 E MORELAND Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 725 E MORELAND Street have?
Some of 725 E MORELAND Street's amenities include hardwood floors, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 725 E MORELAND Street currently offering any rent specials?
725 E MORELAND Street is not currently offering any rent specials.
Is 725 E MORELAND Street pet-friendly?
No, 725 E MORELAND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 725 E MORELAND Street offer parking?
No, 725 E MORELAND Street does not offer parking.
Does 725 E MORELAND Street have units with washers and dryers?
No, 725 E MORELAND Street does not offer units with in unit laundry.
Does 725 E MORELAND Street have a pool?
No, 725 E MORELAND Street does not have a pool.
Does 725 E MORELAND Street have accessible units?
No, 725 E MORELAND Street does not have accessible units.
Does 725 E MORELAND Street have units with dishwashers?
Yes, 725 E MORELAND Street has units with dishwashers.
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