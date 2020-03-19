All apartments in Phoenix
Find more places like 502 N 11TH Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
502 N 11TH Street
Last updated July 13 2019 at 7:25 AM

502 N 11TH Street

502 North 11th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Garfield
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

502 North 11th Street, Phoenix, AZ 85006
Garfield

Amenities

in unit laundry
recently renovated
fireplace
oven
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
***GARFIELD DISTRICT***WOW! TALK-ABOUT NEIGHBORHOOD TRANSFORMATION~PERFECTLY LOCATED IN-THE-HEART-OF-DOWNTOWN-PHOENIX~1 BEDROOM/1 BATH, FULLY REMODELED w/ALL CERAMIC TILE, NEWER APPLIANCES INCLUDE FULL-SIZE WASHER/DRYER~KITCHEN HAS DARK-CHERRY-CABINETRY w/BAR-TOP-COUNTER-TOP~LIVING ROOM IS SPACIOUS~BEDROOM w/PRIVATE-SPACIOUS BATH w/LAUNDRY ON-SUITE~WATER,SEWER,TRASH & REPAIRS INCLUDED~TENANT RESPONSIBLE FOR ELECTRIC & GAS~SUPER-SHARP & WON'T LAST 10+ ***580 minimum-credit-score, NO evictions in past 3-yrs, 2.5 times-monthly-rent as monthly-income, NO negative background-history, 12-months of verifiable rental-history - IF YOU DO NOT MEET THESE REQUIREMENTS THAN DON'T APPLY***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 502 N 11TH Street have any available units?
502 N 11TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 502 N 11TH Street have?
Some of 502 N 11TH Street's amenities include in unit laundry, recently renovated, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 502 N 11TH Street currently offering any rent specials?
502 N 11TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 502 N 11TH Street pet-friendly?
No, 502 N 11TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 502 N 11TH Street offer parking?
No, 502 N 11TH Street does not offer parking.
Does 502 N 11TH Street have units with washers and dryers?
Yes, 502 N 11TH Street offers units with in unit laundry.
Does 502 N 11TH Street have a pool?
No, 502 N 11TH Street does not have a pool.
Does 502 N 11TH Street have accessible units?
No, 502 N 11TH Street does not have accessible units.
Does 502 N 11TH Street have units with dishwashers?
No, 502 N 11TH Street does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
What Parents Should Look for in an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Del Mar Apartments
8550 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85037
Sierra Foothills
13601 S 44th St
Phoenix, AZ 85044
Portrait at Hance Park
1313 North 2nd Street
Phoenix, AZ 85004
Ironwood Estates
8930 W Monroe St
Phoenix, AZ 85345
Oakridge Apartments
3330 W Greenway Rd
Phoenix, AZ 85053
Park on Central
4001 North Central Avenue
Phoenix, AZ 85012
Camden Copper Square
901 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85006
San Pedregal by Mark-Taylor
16601 N 12th St
Phoenix, AZ 85022

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College