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4802 W GELDING Drive
Last updated June 26 2019 at 10:55 AM

4802 W GELDING Drive

4802 W Gelding Dr · No Longer Available
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Location

4802 W Gelding Dr, Phoenix, AZ 85306

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
MOVE-IN READY!! THIS GREAT HOME IS SITUATED ON A PRIVATE OVERSIZED CORNER LOT WITH RV PARKING/DOUBLE GATES, BACK YARD IS MASSIVE AND HAS VERY LARGE COVERED PATIO GREAT FOR ENTERTAINING, 8X12 SHED OR CHILDS PLAYHOUSE, INTERIOR IS FRESHLY PAINTED, NEW CARPETING, BEDROOMS ARE OVERSIZED, 2 WITH WALK-IN CLOSETS, BATHROOMS ARE TILED, THE KITCHEN & EATING AREA IS ALSO TILED, KITCHEN HAS PLENTY OF COUNTER SPACE ALONG WITH A LARGE PANTRY FOR STORAGE ALL LANDSCAPING INCLUDED IN LEASE.. ****NO PETS****NO PETS****NO PETS**** NOTHING THAT LIVES, BREATHES OR EATS, OTHER THAN HUMANS!IF YOU HAVE A SERVICE ANIMAL, PLEASE BE PREPARED TO SHOW VERIFICATION FROM YOUR MD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4802 W GELDING Drive have any available units?
4802 W GELDING Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4802 W GELDING Drive have?
Some of 4802 W GELDING Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4802 W GELDING Drive currently offering any rent specials?
4802 W GELDING Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4802 W GELDING Drive pet-friendly?
No, 4802 W GELDING Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4802 W GELDING Drive offer parking?
Yes, 4802 W GELDING Drive offers parking.
Does 4802 W GELDING Drive have units with washers and dryers?
No, 4802 W GELDING Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4802 W GELDING Drive have a pool?
No, 4802 W GELDING Drive does not have a pool.
Does 4802 W GELDING Drive have accessible units?
No, 4802 W GELDING Drive does not have accessible units.
Does 4802 W GELDING Drive have units with dishwashers?
Yes, 4802 W GELDING Drive has units with dishwashers.
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