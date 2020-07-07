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Phoenix, AZ
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4646 N 11TH Avenue
Last updated October 22 2019 at 7:22 AM

4646 N 11TH Avenue

4646 North 11th Avenue · No Longer Available
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Location

4646 North 11th Avenue, Phoenix, AZ 85013
Melrose Woodlea

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
MELROSE DISTRICT DREAMER / Keep COOL in this FRESH, CLEAN and CHILL single level CONDO with ACCESS to DOWNTOWN, LIGHTRAIL, RESTAURANTS, HIP HAPPENINGS and MORE! / 2 BEDS / 2 BATHS / PERFECTLY SIZED and maintenance free BACKYARD / FLOOR TO CEILING GLASS SLIDERS / NEUTRAL PAINT, NEW VINYL WOOD FLOORS t/o (no carpet) / SPACIOUS GREAT ROOM & KITCHEN with EAT-IN DINING AREA / ALL APPLIANCES and WATER INCLUDED / COMMUNITY POOL / PETS Lessor Approval / RENTAL APP ($40/per adult) COMPLETE ENTIRELY & LINK for CREDIT/BACKGROUND will be SENT/PAID directly to PROSPECT by MySmartMove/TransUnion / GOOD CREDIT NON-NEGOTIABLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4646 N 11TH Avenue have any available units?
4646 N 11TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4646 N 11TH Avenue have?
Some of 4646 N 11TH Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4646 N 11TH Avenue currently offering any rent specials?
4646 N 11TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4646 N 11TH Avenue pet-friendly?
Yes, 4646 N 11TH Avenue is pet friendly.
Does 4646 N 11TH Avenue offer parking?
No, 4646 N 11TH Avenue does not offer parking.
Does 4646 N 11TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 4646 N 11TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4646 N 11TH Avenue have a pool?
Yes, 4646 N 11TH Avenue has a pool.
Does 4646 N 11TH Avenue have accessible units?
No, 4646 N 11TH Avenue does not have accessible units.
Does 4646 N 11TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4646 N 11TH Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
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