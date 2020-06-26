All apartments in Phoenix
Find more places like 461 W MULBERRY Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
461 W MULBERRY Drive
Last updated August 30 2019 at 2:54 AM

461 W MULBERRY Drive

461 West Mulberry Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Central Avenue Corridor
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

461 West Mulberry Drive, Phoenix, AZ 85013
Central Avenue Corridor

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
bbq/grill
MOVE-IN READY HOME! WONDERFUL 3 BED, 2 BATH HOME W/GUEST HOUSE. NEWER INTERIOR PAINT THROUGHOUT, NEW LAMINATE WOOD FLOORING IN THE LIVING AREAS AND NEWER CARPET IN THE BEDROOMS. LARGE GREAT ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE. KITCHEN HAS NEW CABINETS, GRANITE TOPS AND ALL STAINLESS APPLIANCES! GOOD SIZED MATER BEDROOM WITH ON SUITE BATH AND TWO OTHER GOOD SIZED BEDROOMS WITH FULL HALL BATH. INSIDE LAUNDRY WITH WASHER & DRYER AND LARGE PANTRY AREA. GUEST HOUSE HAS GOOD SIZE LIVING ROOM AND A FULL BATH. GREAT ENTERTAINING STYLE BACKYARD WITH BUILT-IN GAS BBQ AND FIREPLACE. COME SEE AND LEASE THIS GREAT HOME TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 461 W MULBERRY Drive have any available units?
461 W MULBERRY Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 461 W MULBERRY Drive have?
Some of 461 W MULBERRY Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 461 W MULBERRY Drive currently offering any rent specials?
461 W MULBERRY Drive is not currently offering any rent specials.
Is 461 W MULBERRY Drive pet-friendly?
No, 461 W MULBERRY Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 461 W MULBERRY Drive offer parking?
No, 461 W MULBERRY Drive does not offer parking.
Does 461 W MULBERRY Drive have units with washers and dryers?
Yes, 461 W MULBERRY Drive offers units with in unit laundry.
Does 461 W MULBERRY Drive have a pool?
No, 461 W MULBERRY Drive does not have a pool.
Does 461 W MULBERRY Drive have accessible units?
No, 461 W MULBERRY Drive does not have accessible units.
Does 461 W MULBERRY Drive have units with dishwashers?
Yes, 461 W MULBERRY Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
Should You Cosign an Apartment Lease?
How to Spot and Avoid Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Trailside at Hermosa Pointe
10002 N 7th St
Phoenix, AZ 85020
Crystal Creek
10 E Bell Rd
Phoenix, AZ 85022
Avana at the Pointe
888 E Clinton St
Phoenix, AZ 85020
Roosevelt Row
330 E Roosevelt St
Phoenix, AZ 85004
Arcadia Walk
2606 N 44th St
Phoenix, AZ 85008
Modena
815 N 52nd St
Phoenix, AZ 85008
Ava Park
2524 W Glenrosa Ave
Phoenix, AZ 85017
Mozaic at Steele Park
411 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College