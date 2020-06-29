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Phoenix, AZ
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4241 E CALLE TUBERIA --
Last updated January 17 2020 at 11:35 PM

4241 E CALLE TUBERIA --

4241 East Calle Tuberia · No Longer Available
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Location

4241 East Calle Tuberia, Phoenix, AZ 85018
Arcadia

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
extra storage
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
basketball court
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4241 E CALLE TUBERIA -- have any available units?
4241 E CALLE TUBERIA -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4241 E CALLE TUBERIA -- have?
Some of 4241 E CALLE TUBERIA --'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4241 E CALLE TUBERIA -- currently offering any rent specials?
4241 E CALLE TUBERIA -- is not currently offering any rent specials.
Is 4241 E CALLE TUBERIA -- pet-friendly?
Yes, 4241 E CALLE TUBERIA -- is pet friendly.
Does 4241 E CALLE TUBERIA -- offer parking?
Yes, 4241 E CALLE TUBERIA -- offers parking.
Does 4241 E CALLE TUBERIA -- have units with washers and dryers?
Yes, 4241 E CALLE TUBERIA -- offers units with in unit laundry.
Does 4241 E CALLE TUBERIA -- have a pool?
Yes, 4241 E CALLE TUBERIA -- has a pool.
Does 4241 E CALLE TUBERIA -- have accessible units?
No, 4241 E CALLE TUBERIA -- does not have accessible units.
Does 4241 E CALLE TUBERIA -- have units with dishwashers?
Yes, 4241 E CALLE TUBERIA -- has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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