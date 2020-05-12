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4205 E REDWOOD Lane
Last updated April 30 2020 at 5:24 AM

4205 E REDWOOD Lane

4205 East Redwood Lane · No Longer Available
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Location

4205 East Redwood Lane, Phoenix, AZ 85048

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
Updates complete! OWNER WILL CONSIDER SHORT TERM LEASE FOR QUALIFIED APPLICANTS. THIS IS A GORGEOUS AHWATUKEE HOME IN GREAT LOCATION! CLOSE TO PECOS PARK COMMUNITY POOL! 5 FULL BR/3 FULL BATHROOMS! 1BR/1BA DOWNSTAIRS! SRP RATED FOR ENERGY EFFICIENCY (EXTRA CEILING INSULATION WHEN BLT). 24 INCH TRAVERTINE T/O DOWNSTAIRS EVERY WHERE BUT BR! KITCHEN HAS GRANITE COUNTERS/ JENN AIR APPLIANCES/UPGRADED RAISED PANEL MAPLE CABINETS/BLT IN DESK/BOOKCASE/LARGE ISLAND&PANTRY! LARGE FRONT &BACK PATIOS! RECENTLY UPDATED LED ENERGY EFFICIENT LIGHTING IN KITCHEN,DINING&ENTRANCE! 4.5 INCH SHUTTERS! NEW KITCHEN FAUCET ON BLACK UNDER MOUNT GRANITE SINK. ADD $50 MO FOR SMALL DOG (BY LESSOR APPROVAL)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4205 E REDWOOD Lane have any available units?
4205 E REDWOOD Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4205 E REDWOOD Lane have?
Some of 4205 E REDWOOD Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4205 E REDWOOD Lane currently offering any rent specials?
4205 E REDWOOD Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4205 E REDWOOD Lane pet-friendly?
Yes, 4205 E REDWOOD Lane is pet friendly.
Does 4205 E REDWOOD Lane offer parking?
Yes, 4205 E REDWOOD Lane offers parking.
Does 4205 E REDWOOD Lane have units with washers and dryers?
No, 4205 E REDWOOD Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 4205 E REDWOOD Lane have a pool?
Yes, 4205 E REDWOOD Lane has a pool.
Does 4205 E REDWOOD Lane have accessible units?
No, 4205 E REDWOOD Lane does not have accessible units.
Does 4205 E REDWOOD Lane have units with dishwashers?
Yes, 4205 E REDWOOD Lane has units with dishwashers.
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