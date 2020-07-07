416 W FLYNN Lane

Amenities
WONDERFUL NORTH CENTRAL CHARMING HOME! LARGE HOME WITH SEPARATE LIVING AND FAMILY ROOMS WITH WOOD BURNING FIREPLACE AND SOLID WOOD FLOORS, FORMAL DINING ROOM AND A BUILT-IN BAR AREA. GOOD SIZED KITCHEN AREA WITH LARGE WALK-IN PANTRY AND BREAKFAST ROOM WITH VIEWS OF THE POOL. THREE GOOD SIZED BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS, FULL HALL BATH AND THEN A LARGE MASTER BEDROOM W/SITTING AREA AND MASTER BATH W/DUAL SINKS AND LARGE WALK-IN CLOSET. BEAUTIFUL BACKYARD FOR ENTERTAINING W/LARGE COVERED PATIO, SPARKLING POOL AND A SEPARATE GAZEBO. GREAT NORTH CENTRAL LOCATION THAT IS CLOSE TO DINING, SHOPPING AND HIKING DESTINATIONS. COME SEE AND LEASE THIS GREAT HOME TODAY!