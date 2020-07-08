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Phoenix, AZ
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4052 E PALO BREA Lane
Last updated February 25 2020 at 6:31 AM

4052 E PALO BREA Lane

4052 East Palo Brea Lane · No Longer Available
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Location

4052 East Palo Brea Lane, Phoenix, AZ 85331
Tatum Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4052 E PALO BREA Lane have any available units?
4052 E PALO BREA Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4052 E PALO BREA Lane have?
Some of 4052 E PALO BREA Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4052 E PALO BREA Lane currently offering any rent specials?
4052 E PALO BREA Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4052 E PALO BREA Lane pet-friendly?
No, 4052 E PALO BREA Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4052 E PALO BREA Lane offer parking?
Yes, 4052 E PALO BREA Lane offers parking.
Does 4052 E PALO BREA Lane have units with washers and dryers?
No, 4052 E PALO BREA Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 4052 E PALO BREA Lane have a pool?
No, 4052 E PALO BREA Lane does not have a pool.
Does 4052 E PALO BREA Lane have accessible units?
No, 4052 E PALO BREA Lane does not have accessible units.
Does 4052 E PALO BREA Lane have units with dishwashers?
Yes, 4052 E PALO BREA Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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