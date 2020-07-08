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4036 E LUPINE Avenue
Last updated May 31 2020 at 4:43 AM

4036 E LUPINE Avenue

4036 East Lupine Avenue · No Longer Available
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Location

4036 East Lupine Avenue, Phoenix, AZ 85028

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4036 E LUPINE Avenue have any available units?
4036 E LUPINE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4036 E LUPINE Avenue have?
Some of 4036 E LUPINE Avenue's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4036 E LUPINE Avenue currently offering any rent specials?
4036 E LUPINE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4036 E LUPINE Avenue pet-friendly?
No, 4036 E LUPINE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4036 E LUPINE Avenue offer parking?
Yes, 4036 E LUPINE Avenue offers parking.
Does 4036 E LUPINE Avenue have units with washers and dryers?
No, 4036 E LUPINE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4036 E LUPINE Avenue have a pool?
Yes, 4036 E LUPINE Avenue has a pool.
Does 4036 E LUPINE Avenue have accessible units?
No, 4036 E LUPINE Avenue does not have accessible units.
Does 4036 E LUPINE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4036 E LUPINE Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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