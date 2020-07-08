4036 E LUPINE Avenue

Amenities
GREAT OPPORTUNITY TO LIVE IN THIS SOUGHT AFTER GUARD GATED PATIO HOME COMMUNITY! OWNERS WILLING TO DO A LONG TERM LEASE. WOOD LAMINATE FLOORING, SOARING CEILINGS IN THE GREAT ROOM W/FIREPLACE & FORMAL LIVING/DINING AREAS! KITCHEN APPLIANCES REPLACED APPROX 4 YEARS AGO. MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET & BATHROOM. SECOND BDRM BIG ENOUGH FOR KING SIZE BED! 2 CAR GARAGE! END UNIT! GREAT LOCATION CLOSE TO EVERYTHING! CITY PARK AT ENTRANCE! COMMUNITY HEATED POOL/SPA, TENNIS & PICKLE BALL! COMMUNITY IS ADJACENT TO STONE CREEK GOLF COURSE! GRASS FRONT YARD IS HOA MAINTAINED!