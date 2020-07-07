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Phoenix, AZ
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3508 E LE MARCHE Avenue
Last updated January 5 2020 at 2:05 PM

3508 E LE MARCHE Avenue

3508 East Le Marche Avenue · No Longer Available
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Location

3508 East Le Marche Avenue, Phoenix, AZ 85032

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3508 E LE MARCHE Avenue have any available units?
3508 E LE MARCHE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3508 E LE MARCHE Avenue have?
Some of 3508 E LE MARCHE Avenue's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3508 E LE MARCHE Avenue currently offering any rent specials?
3508 E LE MARCHE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3508 E LE MARCHE Avenue pet-friendly?
No, 3508 E LE MARCHE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3508 E LE MARCHE Avenue offer parking?
Yes, 3508 E LE MARCHE Avenue offers parking.
Does 3508 E LE MARCHE Avenue have units with washers and dryers?
No, 3508 E LE MARCHE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3508 E LE MARCHE Avenue have a pool?
Yes, 3508 E LE MARCHE Avenue has a pool.
Does 3508 E LE MARCHE Avenue have accessible units?
No, 3508 E LE MARCHE Avenue does not have accessible units.
Does 3508 E LE MARCHE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3508 E LE MARCHE Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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