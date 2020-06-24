3423 E ESCUDA Road

Amenities
ABSOLUTELY IMMACULATE! NO SMOKING, PET OR COOKING ODORS HERE! JUST PROFESSIONALLY CLEANED INCLUDING CARPET! NEWER UPDATES IN THE PAST FEW YEARS INCLUDE CARPET, APPLIANCES, INTERIOR/EXTERIOR PAINT, 2 INCH BLINDS AND SUNSCREENS! THIS BEAUTIFUL HOME BUILT IN 1998 IS ON A QUIET INTERIOR N/S LOT WITH SINGLE LEVEL HOMES BEHIND. LOTS OF ROOM BETWEEN THE HOMES IN THIS SUBDIVISION. 3 BEDROOM 2 BATHROOM SPLIT FLOOR PLAN THAT INCLUDES 18 INCH TILE, CEILING FANS, SECURITY SCREEN DOOR, NICE SIZED BACKYARD WITH GRASS/TREES/SHRUBS, COVERED PATIO AND MORE! THIS HOME FEELS FRESH AND NEW!