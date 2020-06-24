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3423 E ESCUDA Road
Last updated March 11 2020 at 7:14 AM

3423 E ESCUDA Road

3423 East Escuda Road · No Longer Available
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Location

3423 East Escuda Road, Phoenix, AZ 85050

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
ABSOLUTELY IMMACULATE! NO SMOKING, PET OR COOKING ODORS HERE! JUST PROFESSIONALLY CLEANED INCLUDING CARPET! NEWER UPDATES IN THE PAST FEW YEARS INCLUDE CARPET, APPLIANCES, INTERIOR/EXTERIOR PAINT, 2 INCH BLINDS AND SUNSCREENS! THIS BEAUTIFUL HOME BUILT IN 1998 IS ON A QUIET INTERIOR N/S LOT WITH SINGLE LEVEL HOMES BEHIND. LOTS OF ROOM BETWEEN THE HOMES IN THIS SUBDIVISION. 3 BEDROOM 2 BATHROOM SPLIT FLOOR PLAN THAT INCLUDES 18 INCH TILE, CEILING FANS, SECURITY SCREEN DOOR, NICE SIZED BACKYARD WITH GRASS/TREES/SHRUBS, COVERED PATIO AND MORE! THIS HOME FEELS FRESH AND NEW!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3423 E ESCUDA Road have any available units?
3423 E ESCUDA Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3423 E ESCUDA Road have?
Some of 3423 E ESCUDA Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3423 E ESCUDA Road currently offering any rent specials?
3423 E ESCUDA Road is not currently offering any rent specials.
Is 3423 E ESCUDA Road pet-friendly?
Yes, 3423 E ESCUDA Road is pet friendly.
Does 3423 E ESCUDA Road offer parking?
Yes, 3423 E ESCUDA Road offers parking.
Does 3423 E ESCUDA Road have units with washers and dryers?
No, 3423 E ESCUDA Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3423 E ESCUDA Road have a pool?
No, 3423 E ESCUDA Road does not have a pool.
Does 3423 E ESCUDA Road have accessible units?
No, 3423 E ESCUDA Road does not have accessible units.
Does 3423 E ESCUDA Road have units with dishwashers?
Yes, 3423 E ESCUDA Road has units with dishwashers.
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