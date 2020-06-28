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3373 E TANGLEWOOD Drive
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3373 E TANGLEWOOD Drive

3373 East Tanglewood Drive · No Longer Available
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Location

3373 East Tanglewood Drive, Phoenix, AZ 85048
Lakewood

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3373 E TANGLEWOOD Drive have any available units?
3373 E TANGLEWOOD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3373 E TANGLEWOOD Drive have?
Some of 3373 E TANGLEWOOD Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3373 E TANGLEWOOD Drive currently offering any rent specials?
3373 E TANGLEWOOD Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3373 E TANGLEWOOD Drive pet-friendly?
No, 3373 E TANGLEWOOD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3373 E TANGLEWOOD Drive offer parking?
No, 3373 E TANGLEWOOD Drive does not offer parking.
Does 3373 E TANGLEWOOD Drive have units with washers and dryers?
No, 3373 E TANGLEWOOD Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3373 E TANGLEWOOD Drive have a pool?
Yes, 3373 E TANGLEWOOD Drive has a pool.
Does 3373 E TANGLEWOOD Drive have accessible units?
No, 3373 E TANGLEWOOD Drive does not have accessible units.
Does 3373 E TANGLEWOOD Drive have units with dishwashers?
Yes, 3373 E TANGLEWOOD Drive has units with dishwashers.
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