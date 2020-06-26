All apartments in Phoenix
Find more places like 3341 E LONG LAKE Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
3341 E LONG LAKE Road
Last updated July 20 2019 at 6:59 AM

3341 E LONG LAKE Road

3341 East Long Lake Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Lakewood
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

3341 East Long Lake Road, Phoenix, AZ 85048
Lakewood

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
walk in closets
pool
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
playground
pool
GREAT 3 BEDROOM, 2 BATH, SINGLE LEVEL HOME W/POOL IN THE BEAUTIFUL COMMUNITY OF LAKEWOOD. FLEX ROOM AT FRONT OF HOUSE COULD BE FORMAL LIVING/DINING, OFFICE, PLAYROOM, ETC. KITCHEN IS OPEN TO FAMILY ROOM & FEATURES A CENTER ISLAND W/SEATING & GRANITE COUNTER TOPS. FAMILY ROOM HAS A FRENCH DOOR TO COVERED PATIO & LUSH TROPICAL BACKYARD W/SPARKLING PEBBLE TEC POOL & GRASS PLAY AREA. SHUTTERS IN KITCHEN, FAMILY ROOM & MASTER SUITE. SPACIOUS MASTER FEATURES SITTING AREA, WALK-IN CLOSET, SEPARATE SHOWER & TUB, DUAL VANITIES & FRENCH DOOR TO PATIO & POOL. BEAUTIFUL LAKE COMMUNITY WITH PARKS, PLAYGROUNDS, KYRENE SCHOOLS, AND A GREAT LOCATION CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING, AND FREEWAYS. WELCOME HOME!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3341 E LONG LAKE Road have any available units?
3341 E LONG LAKE Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3341 E LONG LAKE Road have?
Some of 3341 E LONG LAKE Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3341 E LONG LAKE Road currently offering any rent specials?
3341 E LONG LAKE Road is not currently offering any rent specials.
Is 3341 E LONG LAKE Road pet-friendly?
No, 3341 E LONG LAKE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3341 E LONG LAKE Road offer parking?
No, 3341 E LONG LAKE Road does not offer parking.
Does 3341 E LONG LAKE Road have units with washers and dryers?
No, 3341 E LONG LAKE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3341 E LONG LAKE Road have a pool?
Yes, 3341 E LONG LAKE Road has a pool.
Does 3341 E LONG LAKE Road have accessible units?
No, 3341 E LONG LAKE Road does not have accessible units.
Does 3341 E LONG LAKE Road have units with dishwashers?
Yes, 3341 E LONG LAKE Road has units with dishwashers.
Helpful Articles
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
How to Furnish an Apartment on a Budget
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Do You Need an Apartment Cosigner?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Element Deer Valley
19940 N 23rd Ave
Phoenix, AZ 85027
Heritage at Deer Valley
3010 W Yorkshire Dr
Phoenix, AZ 85027
Arcadia Villa
3915 E Camelback Rd
Phoenix, AZ 85018
Oak Tree
3620 E McDowell Rd
Phoenix, AZ 85008
Avalon
3851 N 28th St
Phoenix, AZ 85016
The Ryan
188 E Jefferson St
Phoenix, AZ 85004
Residences at 4225
4225 E McDowell Rd
Phoenix, AZ 85008
San Pedregal by Mark-Taylor
16601 N 12th St
Phoenix, AZ 85022

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College