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Phoenix, AZ
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2925 E. John Cabot Rd.
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2925 E. John Cabot Rd.

2925 East John Cabot Road · No Longer Available
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Location

2925 East John Cabot Road, Phoenix, AZ 85032

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE3317377)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2925 E. John Cabot Rd. have any available units?
2925 E. John Cabot Rd. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2925 E. John Cabot Rd. have?
Some of 2925 E. John Cabot Rd.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2925 E. John Cabot Rd. currently offering any rent specials?
2925 E. John Cabot Rd. is not currently offering any rent specials.
Is 2925 E. John Cabot Rd. pet-friendly?
Yes, 2925 E. John Cabot Rd. is pet friendly.
Does 2925 E. John Cabot Rd. offer parking?
Yes, 2925 E. John Cabot Rd. offers parking.
Does 2925 E. John Cabot Rd. have units with washers and dryers?
Yes, 2925 E. John Cabot Rd. offers units with in unit laundry.
Does 2925 E. John Cabot Rd. have a pool?
No, 2925 E. John Cabot Rd. does not have a pool.
Does 2925 E. John Cabot Rd. have accessible units?
No, 2925 E. John Cabot Rd. does not have accessible units.
Does 2925 E. John Cabot Rd. have units with dishwashers?
No, 2925 E. John Cabot Rd. does not have units with dishwashers.
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