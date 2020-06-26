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2913 East Keim Drive
Last updated July 23 2019 at 9:56 AM

2913 East Keim Drive

2913 East Keim Drive · No Longer Available
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Location

2913 East Keim Drive, Phoenix, AZ 85016
Biltmore

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
pool
tennis court
hot tub
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
hot tub
tennis court
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(RLNE3626579)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2913 East Keim Drive have any available units?
2913 East Keim Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2913 East Keim Drive have?
Some of 2913 East Keim Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2913 East Keim Drive currently offering any rent specials?
2913 East Keim Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2913 East Keim Drive pet-friendly?
No, 2913 East Keim Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2913 East Keim Drive offer parking?
No, 2913 East Keim Drive does not offer parking.
Does 2913 East Keim Drive have units with washers and dryers?
No, 2913 East Keim Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2913 East Keim Drive have a pool?
Yes, 2913 East Keim Drive has a pool.
Does 2913 East Keim Drive have accessible units?
No, 2913 East Keim Drive does not have accessible units.
Does 2913 East Keim Drive have units with dishwashers?
No, 2913 East Keim Drive does not have units with dishwashers.
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