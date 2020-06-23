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Phoenix, AZ
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2710 S. 65th Ln.
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2710 S. 65th Ln.

2710 S 65th Ln · No Longer Available
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Location

2710 S 65th Ln, Phoenix, AZ 85043

Amenities

w/d hookup
pet friendly
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4670361)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2710 S. 65th Ln. have any available units?
2710 S. 65th Ln. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2710 S. 65th Ln. have?
Some of 2710 S. 65th Ln.'s amenities include w/d hookup, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2710 S. 65th Ln. currently offering any rent specials?
2710 S. 65th Ln. isn't currently offering any rent specials.
Is 2710 S. 65th Ln. pet-friendly?
Yes, 2710 S. 65th Ln. is pet friendly.
Does 2710 S. 65th Ln. offer parking?
Yes, 2710 S. 65th Ln. does offer parking.
Does 2710 S. 65th Ln. have units with washers and dryers?
No, 2710 S. 65th Ln. does not offer units with in unit laundry.
Does 2710 S. 65th Ln. have a pool?
No, 2710 S. 65th Ln. does not have a pool.
Does 2710 S. 65th Ln. have accessible units?
No, 2710 S. 65th Ln. does not have accessible units.
Does 2710 S. 65th Ln. have units with dishwashers?
No, 2710 S. 65th Ln. does not have units with dishwashers.
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