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2642 W SAT NAM Way
Last updated December 2 2019 at 4:52 PM

2642 W SAT NAM Way

2642 West San Tam Way · No Longer Available
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Location

2642 West San Tam Way, Phoenix, AZ 85086
Tramonto

Amenities

putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
putting green
garage
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2642 W SAT NAM Way have any available units?
2642 W SAT NAM Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2642 W SAT NAM Way have?
Some of 2642 W SAT NAM Way's amenities include putting green, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2642 W SAT NAM Way currently offering any rent specials?
2642 W SAT NAM Way is not currently offering any rent specials.
Is 2642 W SAT NAM Way pet-friendly?
No, 2642 W SAT NAM Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2642 W SAT NAM Way offer parking?
Yes, 2642 W SAT NAM Way offers parking.
Does 2642 W SAT NAM Way have units with washers and dryers?
No, 2642 W SAT NAM Way does not offer units with in unit laundry.
Does 2642 W SAT NAM Way have a pool?
Yes, 2642 W SAT NAM Way has a pool.
Does 2642 W SAT NAM Way have accessible units?
No, 2642 W SAT NAM Way does not have accessible units.
Does 2642 W SAT NAM Way have units with dishwashers?
Yes, 2642 W SAT NAM Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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