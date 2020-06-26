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Phoenix, AZ
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26223 N 42ND Drive
Last updated June 15 2019 at 11:12 AM

26223 N 42ND Drive

26223 North 42nd Drive · No Longer Available
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Location

26223 North 42nd Drive, Phoenix, AZ 85083
Stetson Hills

Amenities

putting green
patio / balcony
granite counters
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
putting green
bbq/grill
garage
hot tub
MAGNIFICENT HOME THAT DOES NOT LOOK LIKE A RENTAL..LOTS OF REMODELING HAS BEEN DONE OVER THE YEARS TO THIS BEAUTY THAT SITS ON A PRIME INTERIOR LOT WITH STUNNING VIEWS. GREAT FLOOR PLAN WITH WITH LARGE ROOMS PLUS AN EXTRA BONUS ROOM AT BACK THAT'S ALMOST 20X10. LOTS OF QUALITY FLOORING TO GRANITE COUNTERS, STAINLESS APPLIANCES WITH 5'' BASEBOARDS. KITCHEN HAS ISLAND 42''' MAPLE CABINETS, DOUBLE OVENS, GAS COOK TOP ALL OPENING TO A HUGE FAMILY ROOM. ALL THIS BACKS TO THE TREMENDOUS YARD FEATURING PEBBLE TEC POOL AND SPA WITH WATER FEATURE. OUT DOOR GAS FIREPLACE AND BUILT-IN -BBQ AREA.PUTTING GREEN AREA ALL FACING VIEWS OF MOUNTAIN, WASHES AND LIGHTS.TENANT RESPONSIBLE FOR THE FIRST $65 OF ANY REPAIR.PLEASE USING SHOWING TIME BUT UNTIL 6/12 IF NO RESPONSE IS RETURNED IN TIME PLEASE GO SHOW

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 26223 N 42ND Drive have any available units?
26223 N 42ND Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 26223 N 42ND Drive have?
Some of 26223 N 42ND Drive's amenities include putting green, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 26223 N 42ND Drive currently offering any rent specials?
26223 N 42ND Drive is not currently offering any rent specials.
Is 26223 N 42ND Drive pet-friendly?
No, 26223 N 42ND Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 26223 N 42ND Drive offer parking?
Yes, 26223 N 42ND Drive offers parking.
Does 26223 N 42ND Drive have units with washers and dryers?
No, 26223 N 42ND Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 26223 N 42ND Drive have a pool?
Yes, 26223 N 42ND Drive has a pool.
Does 26223 N 42ND Drive have accessible units?
No, 26223 N 42ND Drive does not have accessible units.
Does 26223 N 42ND Drive have units with dishwashers?
No, 26223 N 42ND Drive does not have units with dishwashers.
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