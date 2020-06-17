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2302 W BLOOMFIELD Road
Last updated February 28 2020 at 10:33 PM

2302 W BLOOMFIELD Road

2302 West Bloomfield Road · No Longer Available
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Location

2302 West Bloomfield Road, Phoenix, AZ 85029

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
garage
NEWLY REMODELED 3 BED 2 BATH. THIS HOME IS PERFECT FOR A LARGE FAMILY, HUGE BACK YARD. IT FEATURES NEW CARPET, NEW NEUTRAL PAINT INTERIOR AND EXTERIOR, GRANITE COUNTERTOPS, LARGE MASTER SUITE SEPERATE FROM THE OTHER BEDROOMS FACING A PRIVATE PATIO TO THE BACKYARD. HAS 1 COVERED CARPORT AS WELL AS A 1 CAR GARAGE. THIS PROPERTY IS NEAR SCHOOLS AND SHOPPING. MUST HAVE A COMPLETE APPLICATION AND APPLICATION FEE PAID BEFORE WORKING ANY FILE. NO EXCEPTIONS!!! MUST HAVE COPY OF DRIVERS LICENSE WITH ALL APPLICANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2302 W BLOOMFIELD Road have any available units?
2302 W BLOOMFIELD Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2302 W BLOOMFIELD Road have?
Some of 2302 W BLOOMFIELD Road's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2302 W BLOOMFIELD Road currently offering any rent specials?
2302 W BLOOMFIELD Road is not currently offering any rent specials.
Is 2302 W BLOOMFIELD Road pet-friendly?
No, 2302 W BLOOMFIELD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2302 W BLOOMFIELD Road offer parking?
Yes, 2302 W BLOOMFIELD Road offers parking.
Does 2302 W BLOOMFIELD Road have units with washers and dryers?
No, 2302 W BLOOMFIELD Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2302 W BLOOMFIELD Road have a pool?
No, 2302 W BLOOMFIELD Road does not have a pool.
Does 2302 W BLOOMFIELD Road have accessible units?
No, 2302 W BLOOMFIELD Road does not have accessible units.
Does 2302 W BLOOMFIELD Road have units with dishwashers?
Yes, 2302 W BLOOMFIELD Road has units with dishwashers.
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