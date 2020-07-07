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2041 E FAWN Drive
Last updated April 29 2020 at 10:51 PM

2041 E FAWN Drive

2041 East Fawn Drive · No Longer Available
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Location

2041 East Fawn Drive, Phoenix, AZ 85042

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
***04/24/20 APPLICATION ACCEPTED ****LOCATED IN A GATED COMMUNITY, THIS BEAUTIFUL WELL MAINTAINED HOME FEATURES 4 BEDROOMS AND 2 BATHS, PLENTY OF SPACE, FORMAL LIVING/DINING COMBO, SPACIOUS FAMILY ROOM W/WET BAR, GAS FIREPLACE, BREAKFAST ROOM AND AN UPGRADED KITCHEN. CARPET, TILE, CEILING FANS AND NEUTRAL COLORS THROUGHOUT THE HOME. RELAX ON THE COVERED PATIO OR HOT TUB ENJOYING THE MOUNTAIN VIEWS,, NO NEIGHBORS TO THE EAST OR SOUTH. LOW MAINTENANCE FRONT & BACK LANDSCAPING. ENJOY THE COMMUNITY POOL . CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING CENTERS, SPORTING FACILITIES, MAJOR FREEWAYS AND RESTAURANTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2041 E FAWN Drive have any available units?
2041 E FAWN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2041 E FAWN Drive have?
Some of 2041 E FAWN Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2041 E FAWN Drive currently offering any rent specials?
2041 E FAWN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2041 E FAWN Drive pet-friendly?
No, 2041 E FAWN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2041 E FAWN Drive offer parking?
Yes, 2041 E FAWN Drive offers parking.
Does 2041 E FAWN Drive have units with washers and dryers?
No, 2041 E FAWN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2041 E FAWN Drive have a pool?
Yes, 2041 E FAWN Drive has a pool.
Does 2041 E FAWN Drive have accessible units?
No, 2041 E FAWN Drive does not have accessible units.
Does 2041 E FAWN Drive have units with dishwashers?
Yes, 2041 E FAWN Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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