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2 West Georgia Avenue
Last updated November 19 2019 at 3:26 AM

2 West Georgia Avenue

2 West Georgia Avenue · No Longer Available
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Location

2 West Georgia Avenue, Phoenix, AZ 85013
Medlock Place

Amenities

parking
recently renovated
pool
fireplace
courtyard
some paid utils
Unit Amenities
fireplace
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2 West Georgia Avenue have any available units?
2 West Georgia Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2 West Georgia Avenue have?
Some of 2 West Georgia Avenue's amenities include parking, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2 West Georgia Avenue currently offering any rent specials?
2 West Georgia Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2 West Georgia Avenue pet-friendly?
No, 2 West Georgia Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2 West Georgia Avenue offer parking?
Yes, 2 West Georgia Avenue offers parking.
Does 2 West Georgia Avenue have units with washers and dryers?
No, 2 West Georgia Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2 West Georgia Avenue have a pool?
Yes, 2 West Georgia Avenue has a pool.
Does 2 West Georgia Avenue have accessible units?
No, 2 West Georgia Avenue does not have accessible units.
Does 2 West Georgia Avenue have units with dishwashers?
No, 2 West Georgia Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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