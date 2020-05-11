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1835 E DUNBAR Drive
Last updated May 13 2020 at 6:15 AM

1835 E DUNBAR Drive

1835 East Dunbar Drive · No Longer Available
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Location

1835 East Dunbar Drive, Phoenix, AZ 85042

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1835 E DUNBAR Drive have any available units?
1835 E DUNBAR Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1835 E DUNBAR Drive have?
Some of 1835 E DUNBAR Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1835 E DUNBAR Drive currently offering any rent specials?
1835 E DUNBAR Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1835 E DUNBAR Drive pet-friendly?
No, 1835 E DUNBAR Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1835 E DUNBAR Drive offer parking?
Yes, 1835 E DUNBAR Drive offers parking.
Does 1835 E DUNBAR Drive have units with washers and dryers?
No, 1835 E DUNBAR Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1835 E DUNBAR Drive have a pool?
No, 1835 E DUNBAR Drive does not have a pool.
Does 1835 E DUNBAR Drive have accessible units?
No, 1835 E DUNBAR Drive does not have accessible units.
Does 1835 E DUNBAR Drive have units with dishwashers?
Yes, 1835 E DUNBAR Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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