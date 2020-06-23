All apartments in Phoenix
Find more places like 1737 E MCLELLAN Boulevard.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
1737 E MCLELLAN Boulevard
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1737 E MCLELLAN Boulevard

1737 East Mclellan Boulevard · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1737 East Mclellan Boulevard, Phoenix, AZ 85016

Amenities

patio / balcony
dishwasher
carport
fireplace
carpet
oven
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
CENTRAL PHOENIX CORRIDOR HOUSE FOR RENT IN BEAUTIFUL TUCKEY LANE COMMUNITY!!! NICE, JUST PAINTED IN 2017 INSIDE AND OUTSIDE SINGLE LEVEL RANCH,1,469 SF WITH 3 BEDROOMS AND 2 FULL BATH AND TWO(!) CAR CARPORT ON LARGE 8,200 SF LOOKING SOUTH BACKYARD WITH BIG COVERED PATIO!!!KITCHEN WITH BREAKFAST AREA PLUS ANOTHER ROOM PERFECT FOR OFFICE OR LIBRARY!!!GRAND ROOM CONCEPT LIVING!!!LARGE WINDOWS, A LOT OF LIGHT AND PICTURE PERFECT VIEWS!!!NEW DARKWOOD FLOORS IN ALL LIVING AREAS, TILE IN KITCHEN AND BATHROOM, CARPET IN BEDROOMS!!! VERY CHARMING PROPERTY IN QUIET NEIGHBORHOOD!!! FANTASTIC LOCATION, CLOSE TO BILTMORE SHOPPING AND ALL NEW RESTAURANTS AND BARS ON 16TH STREET!!! NEAR I-51 FREEWAY,PARADISE VALLEY, SCOTTSDALE AND DOWNTOWN PHOENIX!!!VERY POPULAR MADISON SCHOOL DISTRICTS!AVAILABLE NOW!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1737 E MCLELLAN Boulevard have any available units?
1737 E MCLELLAN Boulevard doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1737 E MCLELLAN Boulevard have?
Some of 1737 E MCLELLAN Boulevard's amenities include patio / balcony, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1737 E MCLELLAN Boulevard currently offering any rent specials?
1737 E MCLELLAN Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 1737 E MCLELLAN Boulevard pet-friendly?
No, 1737 E MCLELLAN Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1737 E MCLELLAN Boulevard offer parking?
Yes, 1737 E MCLELLAN Boulevard does offer parking.
Does 1737 E MCLELLAN Boulevard have units with washers and dryers?
No, 1737 E MCLELLAN Boulevard does not offer units with in unit laundry.
Does 1737 E MCLELLAN Boulevard have a pool?
No, 1737 E MCLELLAN Boulevard does not have a pool.
Does 1737 E MCLELLAN Boulevard have accessible units?
No, 1737 E MCLELLAN Boulevard does not have accessible units.
Does 1737 E MCLELLAN Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 1737 E MCLELLAN Boulevard has units with dishwashers.
Helpful Articles
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Top 10 Tips for Saving on Rent
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
What to Include in a Roommate Agreement
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Uptown 68
337 West Pasadena Avenue
Phoenix, AZ 85013
San Melia
14435 S 48th St
Phoenix, AZ 85044
Carlyle at South Mountain
5102 E. Piedmont Rd
Phoenix, AZ 85044
Estates On Maryland
1802 W Maryland Ave
Phoenix, AZ 85015
Liv North Valley
31113 N North Valley Pkwy
Phoenix, AZ 85085
The Townhomes at Biltmore
3501 E Camelback Rd
Phoenix, AZ 85018
Altitude Sixteen 75
1675 E Morten Ave
Phoenix, AZ 85020
Villas on 35th Apartments
8135 N 35th Ave
Phoenix, AZ 85051

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College