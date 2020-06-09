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Phoenix, AZ
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1576 W SALTSAGE Drive
Last updated February 4 2020 at 11:59 PM

1576 W SALTSAGE Drive

1576 West Saltsage Drive · No Longer Available
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Location

1576 West Saltsage Drive, Phoenix, AZ 85045
Foothills Golf Club

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
alarm system
on-site laundry
parking
pool
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1576 W SALTSAGE Drive have any available units?
1576 W SALTSAGE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1576 W SALTSAGE Drive have?
Some of 1576 W SALTSAGE Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1576 W SALTSAGE Drive currently offering any rent specials?
1576 W SALTSAGE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1576 W SALTSAGE Drive pet-friendly?
Yes, 1576 W SALTSAGE Drive is pet friendly.
Does 1576 W SALTSAGE Drive offer parking?
Yes, 1576 W SALTSAGE Drive offers parking.
Does 1576 W SALTSAGE Drive have units with washers and dryers?
No, 1576 W SALTSAGE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1576 W SALTSAGE Drive have a pool?
Yes, 1576 W SALTSAGE Drive has a pool.
Does 1576 W SALTSAGE Drive have accessible units?
No, 1576 W SALTSAGE Drive does not have accessible units.
Does 1576 W SALTSAGE Drive have units with dishwashers?
Yes, 1576 W SALTSAGE Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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