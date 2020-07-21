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Phoenix, AZ
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15427 S 37TH Place S
Last updated August 10 2019 at 7:14 AM

15427 S 37TH Place S

15427 South 37th Place · No Longer Available
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Location

15427 South 37th Place, Phoenix, AZ 85044
Mountain Park Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
pool
tennis court
ENJOY ALL THAT MOUNTAIN PARK RANCH HAS TO OFFER! 3 HEATED POOLS, TENNIS COURTS AND CHILDREN'S PLAY AREA. THIS HOME WAS COMPLETELY REMODELED IN 2016 AND FEATURES GRANITE COUNTERTOPS, SS APPLIANCES IN THE KITCHEN AND GRANITE COUNTERTOPS AND TILE SURROUNDS IN BOTH BATHROOMS. MASTER BATHROOM HAS A JETTED TUB AND PRIVATE EXIT TO THE BACKYARD. SECONDARY BEDROOM HAS LARGE WALK-IN CLOSET FOR EXTRA STORAGE. LOW MAINTENANCE LANDSCAPING AND COZY COURTYARD IN THE FRONT YARD ARE IDEAL FOR ENTERTAINING. LOCATED WITHIN THE TOP RATED KYRENE SCHOOL DISTRICT AND DESERT VISTA HIGH SCHOOL

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15427 S 37TH Place S have any available units?
15427 S 37TH Place S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 15427 S 37TH Place S have?
Some of 15427 S 37TH Place S's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15427 S 37TH Place S currently offering any rent specials?
15427 S 37TH Place S is not currently offering any rent specials.
Is 15427 S 37TH Place S pet-friendly?
No, 15427 S 37TH Place S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 15427 S 37TH Place S offer parking?
Yes, 15427 S 37TH Place S offers parking.
Does 15427 S 37TH Place S have units with washers and dryers?
No, 15427 S 37TH Place S does not offer units with in unit laundry.
Does 15427 S 37TH Place S have a pool?
Yes, 15427 S 37TH Place S has a pool.
Does 15427 S 37TH Place S have accessible units?
No, 15427 S 37TH Place S does not have accessible units.
Does 15427 S 37TH Place S have units with dishwashers?
Yes, 15427 S 37TH Place S has units with dishwashers.
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