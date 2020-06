1522 West Mulberry Drive - 1

Amenities

w/d hookup patio / balcony dishwasher pet friendly carport walk in closets

Unit Amenities air conditioning ceiling fan dishwasher oven patio / balcony range refrigerator walk in closets w/d hookup Property Amenities carport on-site laundry parking cats allowed dogs allowed pet friendly

Beautiful hidden triplex in a gorgeous area. This small complex includes a huge shared yard with the downstairs neighbor, exterior washer and dryer hook ups, and carport parking. Inside the apt offers a spacious living room, separate kitchen (dishwasher, fridge, electric stove) and a side door to access backyard. Also the master bedroom has a walk in closet with a dresser, all tile throughout the unit, and bedrooms have ceiling fans.

Water sewer and trash included

Electric is not included (aps)

Gas (swg) not included



Hermosa propiedad ubicada por la 15 ave y la osborn. Esta propiedad incluye un patio trasero que se comparte con el vecino de abajo, tambien tenemos las instalaciones para lavadora y secadora en la yarda de la propiedad y tambien incluye un estacionamiento bajo el Carport. El apartamento por dentro es de piso (azulejo), la cocina esta separada de la sala e incluye lavavajillas, estufa (electrica) y refri. La recamara principal tiene un closet "walk in" y las recamaras tienen abanicos de techo.

El agua la basura y el drenaje esta incluido

La Luz (aps) no esta incluida

Gas (swg) no esta incluido