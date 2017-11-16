All apartments in Phoenix
Find more places like 13212 N. 3rd Pl..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
13212 N. 3rd Pl.
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

13212 N. 3rd Pl.

13212 North 3rd Place · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

13212 North 3rd Place, Phoenix, AZ 85022

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
racquetball court
internet access
pet friendly
GREAT TOWNHOME IN GOLD KEY RACQUET CLUB! - THIS END UNIT TOWNHOUSE IS JUST 5 MINUTES DRIVE BETWEEN NORTHERN MOUNTAIN PARK AND LOOKOUT MOUNTAIN RESERVE. CLOSE TO HIKING TRAILS, SHOPPING, RESTAURANTS, ENTERTAINMENT AND GOLD KEYS RACQUETBALL CLUB (private club, membership may be available)
2 STORY TOWN HOME HAS TILE DOWNSTAIRS, CARPET IN ONE BEDROOM AND ON THE STAIRS, PARQUET IN THE OTHER! BOTH BEDROOMS UPSTAIRS, CEILING FAN IN LIVING ROOM, DINING NEXT TO KITCHEN, GREAT PATIO WITH WOOD FENCING! STORAGE ROOM WITH WASHER/DRYER.

No Cats Allowed

(RLNE2770157)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13212 N. 3rd Pl. have any available units?
13212 N. 3rd Pl. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 13212 N. 3rd Pl. have?
Some of 13212 N. 3rd Pl.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13212 N. 3rd Pl. currently offering any rent specials?
13212 N. 3rd Pl. is not currently offering any rent specials.
Is 13212 N. 3rd Pl. pet-friendly?
Yes, 13212 N. 3rd Pl. is pet friendly.
Does 13212 N. 3rd Pl. offer parking?
No, 13212 N. 3rd Pl. does not offer parking.
Does 13212 N. 3rd Pl. have units with washers and dryers?
Yes, 13212 N. 3rd Pl. offers units with in unit laundry.
Does 13212 N. 3rd Pl. have a pool?
No, 13212 N. 3rd Pl. does not have a pool.
Does 13212 N. 3rd Pl. have accessible units?
No, 13212 N. 3rd Pl. does not have accessible units.
Does 13212 N. 3rd Pl. have units with dishwashers?
No, 13212 N. 3rd Pl. does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Rental Inspection Checklist – What to Look For
13 Places to Get Free Moving Boxes
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Tides at North Phoenix
2222 W Beardsley Rd
Phoenix, AZ 85027
Mountain View Casitas
1130 E Grovers Ave
Phoenix, AZ 85022
Peak 16
5151 N 16th St
Phoenix, AZ 85016
Cascades
3550 E Campbell Ave
Phoenix, AZ 85018
Ingleside
4502 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85018
Liv Ahwatukee
16025 S 50th St
Phoenix, AZ 85048
Sierra Pines
9410 N 31st Ave
Phoenix, AZ 85051
Oakdale Townhome Apartments
2302 N 27th St
Phoenix, AZ 85008

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College