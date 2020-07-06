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1236 E MONTE VISTA Road
Last updated December 13 2019 at 7:58 AM

1236 E MONTE VISTA Road

1236 E Monte Vista Rd · No Longer Available
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Location

1236 E Monte Vista Rd, Phoenix, AZ 85006
Coronado

Amenities

hardwood floors
parking
recently renovated
fireplace
range
oven
Unit Amenities
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hardwood floors
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1236 E MONTE VISTA Road have any available units?
1236 E MONTE VISTA Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1236 E MONTE VISTA Road have?
Some of 1236 E MONTE VISTA Road's amenities include hardwood floors, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1236 E MONTE VISTA Road currently offering any rent specials?
1236 E MONTE VISTA Road is not currently offering any rent specials.
Is 1236 E MONTE VISTA Road pet-friendly?
No, 1236 E MONTE VISTA Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1236 E MONTE VISTA Road offer parking?
Yes, 1236 E MONTE VISTA Road offers parking.
Does 1236 E MONTE VISTA Road have units with washers and dryers?
No, 1236 E MONTE VISTA Road does not offer units with in unit laundry.
Does 1236 E MONTE VISTA Road have a pool?
No, 1236 E MONTE VISTA Road does not have a pool.
Does 1236 E MONTE VISTA Road have accessible units?
No, 1236 E MONTE VISTA Road does not have accessible units.
Does 1236 E MONTE VISTA Road have units with dishwashers?
No, 1236 E MONTE VISTA Road does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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