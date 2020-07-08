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1108 W. Marconi Ave
Last updated June 7 2020 at 9:54 AM

1108 W. Marconi Ave

1108 West Marconi Avenue · No Longer Available
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Location

1108 West Marconi Avenue, Phoenix, AZ 85023

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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(RLNE5726092)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1108 W. Marconi Ave have any available units?
1108 W. Marconi Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1108 W. Marconi Ave have?
Some of 1108 W. Marconi Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1108 W. Marconi Ave currently offering any rent specials?
1108 W. Marconi Ave is not currently offering any rent specials.
Is 1108 W. Marconi Ave pet-friendly?
Yes, 1108 W. Marconi Ave is pet friendly.
Does 1108 W. Marconi Ave offer parking?
Yes, 1108 W. Marconi Ave offers parking.
Does 1108 W. Marconi Ave have units with washers and dryers?
Yes, 1108 W. Marconi Ave offers units with in unit laundry.
Does 1108 W. Marconi Ave have a pool?
No, 1108 W. Marconi Ave does not have a pool.
Does 1108 W. Marconi Ave have accessible units?
No, 1108 W. Marconi Ave does not have accessible units.
Does 1108 W. Marconi Ave have units with dishwashers?
No, 1108 W. Marconi Ave does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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