All apartments in Buckeye
Find more places like 67 N 237TH Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Buckeye, AZ
/
67 N 237TH Avenue
Last updated August 17 2019 at 7:20 AM

67 N 237TH Avenue

67 N 237th Ave · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Buckeye
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

67 N 237th Ave, Buckeye, AZ 85396

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
FABULOUS FAMILY HOME~4 BD, 3 BATH PLUS LOFT~NEWER INTERIOR TWO-TONED PAINT & NEWER CARPET & WOOD-LOOK-PLANK FLOORING~HUGE KITCHEN w/UPGRADED CHERRY CABINETS, CENTER ISLAND, LARGE PANTRY, STAINLESS-STEEL APPLIANCES & BREAKFAST-NOOK~SEPARATE FORMAL LIVING ROOM, SEPARATE FORMAL DINNING ROOM & FAMILY GREATROOM~MOTHER-IN-LAW SUITE/ FIRST-FLOOR w/FULL BATH~MASTER SUITE PLUS TWO MORE BEDROOMS UPSTAIRS~MASTER SUITE HAS HIS/HER CLOSETS, SEPARATE-ENCLOSED EXERCISE, OFFICE OR SITTING ROOM, MASTER BATH IS PRIVATE & SPACIOUS~SECONDARY ROOMS ARE GOOD SIZE~DESERT MIX LANDSCAPE & LANDSCAPE-MAINTENANCE-SERVICE IS INCLUDED~GREAT PROPERTY! WILL NOT LAST LONG AT THIS PRICE!!!!10+++

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 67 N 237TH Avenue have any available units?
67 N 237TH Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 67 N 237TH Avenue have?
Some of 67 N 237TH Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 67 N 237TH Avenue currently offering any rent specials?
67 N 237TH Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 67 N 237TH Avenue pet-friendly?
No, 67 N 237TH Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Buckeye.
Does 67 N 237TH Avenue offer parking?
Yes, 67 N 237TH Avenue offers parking.
Does 67 N 237TH Avenue have units with washers and dryers?
No, 67 N 237TH Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 67 N 237TH Avenue have a pool?
No, 67 N 237TH Avenue does not have a pool.
Does 67 N 237TH Avenue have accessible units?
No, 67 N 237TH Avenue does not have accessible units.
Does 67 N 237TH Avenue have units with dishwashers?
Yes, 67 N 237TH Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
Should I Live with a Roommate?
How to Rent an Apartment Out of State
Renting vs Buying an Apartment
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Buckeye 2 BedroomsBuckeye Apartments with Hardwood Floors
Buckeye Apartments with PoolBuckeye Apartments with Washer-Dryer
Buckeye Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZFountain Hills, AZSun City, AZAnthem, AZTolleson, AZ
Litchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZCave Creek, AZMaricopa, AZSun Lakes, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Yavapai College