67 N 237TH Avenue

Amenities
FABULOUS FAMILY HOME~4 BD, 3 BATH PLUS LOFT~NEWER INTERIOR TWO-TONED PAINT & NEWER CARPET & WOOD-LOOK-PLANK FLOORING~HUGE KITCHEN w/UPGRADED CHERRY CABINETS, CENTER ISLAND, LARGE PANTRY, STAINLESS-STEEL APPLIANCES & BREAKFAST-NOOK~SEPARATE FORMAL LIVING ROOM, SEPARATE FORMAL DINNING ROOM & FAMILY GREATROOM~MOTHER-IN-LAW SUITE/ FIRST-FLOOR w/FULL BATH~MASTER SUITE PLUS TWO MORE BEDROOMS UPSTAIRS~MASTER SUITE HAS HIS/HER CLOSETS, SEPARATE-ENCLOSED EXERCISE, OFFICE OR SITTING ROOM, MASTER BATH IS PRIVATE & SPACIOUS~SECONDARY ROOMS ARE GOOD SIZE~DESERT MIX LANDSCAPE & LANDSCAPE-MAINTENANCE-SERVICE IS INCLUDED~GREAT PROPERTY! WILL NOT LAST LONG AT THIS PRICE!!!!10+++