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Arlington, VA
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3301 S STAFFORD ST #B2
Last updated June 9 2020 at 8:24 AM

3301 S STAFFORD ST #B2

3301 South Stafford Street · No Longer Available
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Location

3301 South Stafford Street, Arlington, VA 22206
Fairlington - Shirlington

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
clubhouse
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3301 S STAFFORD ST #B2 have any available units?
3301 S STAFFORD ST #B2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 3301 S STAFFORD ST #B2 have?
Some of 3301 S STAFFORD ST #B2's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3301 S STAFFORD ST #B2 currently offering any rent specials?
3301 S STAFFORD ST #B2 is not currently offering any rent specials.
Is 3301 S STAFFORD ST #B2 pet-friendly?
No, 3301 S STAFFORD ST #B2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 3301 S STAFFORD ST #B2 offer parking?
Yes, 3301 S STAFFORD ST #B2 offers parking.
Does 3301 S STAFFORD ST #B2 have units with washers and dryers?
Yes, 3301 S STAFFORD ST #B2 offers units with in unit laundry.
Does 3301 S STAFFORD ST #B2 have a pool?
No, 3301 S STAFFORD ST #B2 does not have a pool.
Does 3301 S STAFFORD ST #B2 have accessible units?
No, 3301 S STAFFORD ST #B2 does not have accessible units.
Does 3301 S STAFFORD ST #B2 have units with dishwashers?
Yes, 3301 S STAFFORD ST #B2 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
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