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3401 COMMONWEALTH AVENUE
Last updated April 5 2019 at 2:07 AM

3401 COMMONWEALTH AVENUE

3401 Commonwealth Avenue · No Longer Available
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Location

3401 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305
Del Ray

Amenities

hardwood floors
pet friendly
parking
recently renovated
bike storage
courtyard
Unit Amenities
hardwood floors
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
bike storage
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
APPLICATION IS IN HAND - PLEASE CALL FOR STATUS BEFORE SHOWING. AMAZING 1 BEDROOM/1 BATH GROUND LEVEL OPPORTUNITY IN AUBURN VILLAGE. AVAILABLE EARLY APRIL! SECURE BUILDING WITH EASY PARKING (TWO OFF STREET PARKING TAGS W/ADDITIONAL GUEST PASS AVAILABLE). FRONT DOOR ENTRY AS WELL AS SEPARATE REAR ENTRY WITH USEABLE OUTDOOR SPACE! UPDATED KITCHEN AND BATHROOM. HARDWOOD FLOORS IN LIVING/DINING AREA. TRASH AND WATER INCLUDED IN RENT. LOW MONTHLY ELECTRIC BILLS (APPROX $30/MONTH). A SEPARATE STORAGE UNIT IS INCLUDED WITH THIS RENTAL! BIKE STORAGE AVAILABLE WITHIN THE COMMUNITY. AUBURN VILLAGE PROVIDES A 3 ACRE INNER COURTYARD WITH ON SITE PROPERTY MANAGEMENT. EASY ACCESS TO FOUR MILE RUN/MT VERNON TRAILS. DASH STOP NEARBY. MIN TO METRO,PENTAGON, DC, OLD TOWN, CRYSTAL CITY. DINE ON THE AVENUE IN DEL RAY. ENJOY POTOMAC YARDS WITH SHOPS AND FUTURE METRO. PETS CONSIDERED ON CASE BY CASE BASIS. LEASE TERMS FROM 1-3 YEARS CONSIDERED. SEE DOCUMENTS FOR PARKING DIRECTIONS. ONLINE APPLICATION PROCESS - SEE DOCUMENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3401 COMMONWEALTH AVENUE have any available units?
3401 COMMONWEALTH AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
How much is rent in Alexandria, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Alexandria Rent Report.
What amenities does 3401 COMMONWEALTH AVENUE have?
Some of 3401 COMMONWEALTH AVENUE's amenities include hardwood floors, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3401 COMMONWEALTH AVENUE currently offering any rent specials?
3401 COMMONWEALTH AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 3401 COMMONWEALTH AVENUE pet-friendly?
Yes, 3401 COMMONWEALTH AVENUE is pet friendly.
Does 3401 COMMONWEALTH AVENUE offer parking?
Yes, 3401 COMMONWEALTH AVENUE offers parking.
Does 3401 COMMONWEALTH AVENUE have units with washers and dryers?
No, 3401 COMMONWEALTH AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 3401 COMMONWEALTH AVENUE have a pool?
No, 3401 COMMONWEALTH AVENUE does not have a pool.
Does 3401 COMMONWEALTH AVENUE have accessible units?
No, 3401 COMMONWEALTH AVENUE does not have accessible units.
Does 3401 COMMONWEALTH AVENUE have units with dishwashers?
No, 3401 COMMONWEALTH AVENUE does not have units with dishwashers.
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