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9715 Keystone Cove
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9715 Keystone Cove

9715 Keystone Cove · No Longer Available
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Location

9715 Keystone Cove, San Antonio, TX 78251

Amenities

pet friendly
pool
fireplace
Unit Amenities
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Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
9715 Keystone Cove Available 01/08/20 4 Br w/ Pool for Rent in San Antonio near Lackland AFB***Landscaping, Water Softener, & Sprinkler System - BEAUTIFUL 4 BR ON A CUL-DE-SAC FEATURING AN IN-GROUND POOL, LANDSCAPING, WATER SOFTENER & SPRINKLER SYSTEM*POOL SERVICE INCLUDED IN RENT*ISLAND KITCHEN*SECONDARY BEDROOM DOWN*FIREPLACE*TWO LIVING AREAS*EASY ACCESS TO LACKLAND AFB, SEA WORLD, UTSA, & SHOPPING*$55 APP FEE, FIRST MONTHS RENT, PET FEE(S) & DEPOSIT MUST BE IN CERT. FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF AVAILABILITY DATE OR APPROVAL*NO PIT BULLS ROTTWEILERS, OR DOBERMANS*

(RLNE2449465)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9715 Keystone Cove have any available units?
9715 Keystone Cove doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 9715 Keystone Cove currently offering any rent specials?
9715 Keystone Cove is not currently offering any rent specials.
Is 9715 Keystone Cove pet-friendly?
Yes, 9715 Keystone Cove is pet friendly.
Does 9715 Keystone Cove offer parking?
No, 9715 Keystone Cove does not offer parking.
Does 9715 Keystone Cove have units with washers and dryers?
No, 9715 Keystone Cove does not offer units with in unit laundry.
Does 9715 Keystone Cove have a pool?
Yes, 9715 Keystone Cove has a pool.
Does 9715 Keystone Cove have accessible units?
No, 9715 Keystone Cove does not have accessible units.
Does 9715 Keystone Cove have units with dishwashers?
No, 9715 Keystone Cove does not have units with dishwashers.
Does 9715 Keystone Cove have units with air conditioning?
No, 9715 Keystone Cove does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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