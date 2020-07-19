8318 VALLEY WELL

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NICE 3 BR 2 BATH WITH WOOD FLOORING IN ENTRY, DINING & LIVING*WHIRLPOOL APPLIANCES - COOKTOP, DISHWASHER, BUILT-IN OVEN, & REFRIGERATOR INCLUDED*ISLAND KIT. W/ GRANITE*TILE IN BATHROOMS & KITCHEN/BREAKFAST AREA*WATER SOFTENER*RECESSED CEILINGS IN DINING A - NICE 3 BR 2 BATH WITH WOOD FLOORING IN ENTRY, DINING & LIVING*WHIRLPOOL APPLIANCES - COOKTOP, DISHWASHER, BUILT-IN OVEN, & REFRIGERATOR INCLUDED*ISLAND KIT. W/ GRANITE*TILE IN BATHROOMS & KITCHEN/BREAKFAST AREA*WATER SOFTENER*RECESSED CEILINGS IN DINING AND MASTER W/ CROWN MOULDINGS*HUGE WALK-IN CLOSET IN MASTER*COVERED PATIO*$55 APP FEE, 1ST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH OR M.O.*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS APPROVAL*PET RESTRICTIONS
(RLNE4483604)