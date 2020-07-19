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7206 MARBLE CREEK DR
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7206 MARBLE CREEK DR

7206 Marble Creek Drive · No Longer Available
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Location

7206 Marble Creek Drive, San Antonio, TX 78238

Amenities

patio / balcony
garage
bbq/grill
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
bbq/grill
garage
BEAUTIFUL 4 BEDROOM HOME IN THE HEART OF THE NORTHWEST SIDE OF TOWN.THIS LOVELY HOME SITS IN A CULD-A-SAC AND HAS A GREEN BELT BEHIND THE HOME. LARGE HOME HAS A HUGE COVERED PATIO AND AN EVEN LARGER DETACHED GARAGE TO WORK OUT OF AND THE BACK YARD EVEN HAS A CEMENT SLAB OUTSIDE THE GARAGE BUILDING. HOME ALSO HAS A LARGE LIVING AND FAMILY AREA, VERY LARGE PANTRY AND UTILTY ROOM.THERE ARE ALSO MANY CLOSETS FOR STORAGE. IT IS ALSO NEAR CITY BUS ROUTES, VERY GOOD SCHOOLS, WITH SHOPS AND RESTUARNTS NEAR BY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7206 MARBLE CREEK DR have any available units?
7206 MARBLE CREEK DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 7206 MARBLE CREEK DR currently offering any rent specials?
7206 MARBLE CREEK DR is not currently offering any rent specials.
Is 7206 MARBLE CREEK DR pet-friendly?
No, 7206 MARBLE CREEK DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 7206 MARBLE CREEK DR offer parking?
Yes, 7206 MARBLE CREEK DR offers parking.
Does 7206 MARBLE CREEK DR have units with washers and dryers?
No, 7206 MARBLE CREEK DR does not offer units with in unit laundry.
Does 7206 MARBLE CREEK DR have a pool?
No, 7206 MARBLE CREEK DR does not have a pool.
Does 7206 MARBLE CREEK DR have accessible units?
No, 7206 MARBLE CREEK DR does not have accessible units.
Does 7206 MARBLE CREEK DR have units with dishwashers?
No, 7206 MARBLE CREEK DR does not have units with dishwashers.
Does 7206 MARBLE CREEK DR have units with air conditioning?
No, 7206 MARBLE CREEK DR does not have units with air conditioning.
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