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702 LORIMOR CT
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702 LORIMOR CT

702 Lorimor Court · No Longer Available
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Location

702 Lorimor Court, San Antonio, TX 78258
Stone Oak

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
playground
pool
garage
IMMACULANT TWO STORY WITH A LOFT (GAMEROOM) UPSTAIRS AND A FULL BATH. HOME IS LOCATED IS LOCATED IN A GATED COMM. OWNER HAS TAKEN EXTREMELY GOOD CARE OF THIS HOME. CERAMIC TILE FLOORS IN ALL THE HALLWAYS AND BATHROOMS AND WOOD FLOORS IN THE FAMILY. OVERSIZED CHEFS KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. ALL FOUR BEDROOMS ARE DOWNSTAIRS. HOME IS LOCATED ON A DEAD END STREET WITH CUL DE SACS ON BOTH ENDS. ALSO LOCATED NEXT TO A 13 ACRES CONSERVATORY. HOA HAS POOL, PLAYGROUND, AND CLUBHOU

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 702 LORIMOR CT have any available units?
702 LORIMOR CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 702 LORIMOR CT have?
Some of 702 LORIMOR CT's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 702 LORIMOR CT currently offering any rent specials?
702 LORIMOR CT is not currently offering any rent specials.
Is 702 LORIMOR CT pet-friendly?
No, 702 LORIMOR CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 702 LORIMOR CT offer parking?
Yes, 702 LORIMOR CT offers parking.
Does 702 LORIMOR CT have units with washers and dryers?
No, 702 LORIMOR CT does not offer units with in unit laundry.
Does 702 LORIMOR CT have a pool?
Yes, 702 LORIMOR CT has a pool.
Does 702 LORIMOR CT have accessible units?
No, 702 LORIMOR CT does not have accessible units.
Does 702 LORIMOR CT have units with dishwashers?
No, 702 LORIMOR CT does not have units with dishwashers.
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How much should you be paying for rent?

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