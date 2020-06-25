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6608 Spring Manor St
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6608 Spring Manor St

6608 Spring Manor Street · No Longer Available
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Location

6608 Spring Manor Street, San Antonio, TX 78249
Babcock North

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CLOSE TO UTSA, FIESTA TEXAS, MEDICAL CENTER, IH10 AND DE ZEVALA SHOPPING. GREAT SCHOOLS IN THE AREA. PETS ARE NEG. APROX. 1250 SQ.FT. TWO MASTER BEDROOMS HAS THIER OWN FULL BATH. 1/2 BATH DOWNSTAIRS. LARGE PATIO SLAB AND STORAGE ROOM IN GATED BACK YARD. 2 CAR COVERED PARKING. STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR & CEILING FANS. BOONE ELEM. SCHOOL IS 2 BLOCKS AWAY. CHECK SCHOOLS FOR CAPS. GOOD SCHOOLS AND LOCATION. NEAR FIESTA TEXAS. SCHEDULED TO BE CLEANED, NEW CARPET & YARD GROOMED FOR 7/12/19 MOVE IN

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6608 Spring Manor St have any available units?
6608 Spring Manor St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6608 Spring Manor St have?
Some of 6608 Spring Manor St's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6608 Spring Manor St currently offering any rent specials?
6608 Spring Manor St is not currently offering any rent specials.
Is 6608 Spring Manor St pet-friendly?
Yes, 6608 Spring Manor St is pet friendly.
Does 6608 Spring Manor St offer parking?
Yes, 6608 Spring Manor St offers parking.
Does 6608 Spring Manor St have units with washers and dryers?
No, 6608 Spring Manor St does not offer units with in unit laundry.
Does 6608 Spring Manor St have a pool?
No, 6608 Spring Manor St does not have a pool.
Does 6608 Spring Manor St have accessible units?
No, 6608 Spring Manor St does not have accessible units.
Does 6608 Spring Manor St have units with dishwashers?
Yes, 6608 Spring Manor St has units with dishwashers.
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