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4350 Summerwind
Last updated May 15 2019 at 10:34 AM

4350 Summerwind

4350 Summer Wind St · No Longer Available
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Location

4350 Summer Wind St, San Antonio, TX 78217
Sun Gate

Amenities

pet friendly
garage
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
range
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
NICE 3 BR HOME CLOSE TO ELEMENTARY SCHOOL*TWO LIVING AREAS*NEISD SCHOOLS*EASY ACCESS TO 35, 410, AIRPORT, & FT. SAM - NICE 3 BR HOME CLOSE TO ELEMENTARY SCHOOL*TWO LIVING AREAS*NEISD SCHOOLS*EASY ACCESS TO 35, 410, AIRPORT, & FT. SAM*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*ONE CAR GARAGE***$55 APPL. FEE PER PERSON IS NON-REFUNDABLE*APPL. FEE, SEC. DEP., PET FEE(S) & FIRST MONTH'S RENT MUST BE CASH/CERT. FUNDS ONLY*FIRST PET FEE IS NON-REFUNDABLE*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS*

(RLNE2104027)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4350 Summerwind have any available units?
4350 Summerwind doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 4350 Summerwind have?
Some of 4350 Summerwind's amenities include pet friendly, garage, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4350 Summerwind currently offering any rent specials?
4350 Summerwind is not currently offering any rent specials.
Is 4350 Summerwind pet-friendly?
Yes, 4350 Summerwind is pet friendly.
Does 4350 Summerwind offer parking?
Yes, 4350 Summerwind offers parking.
Does 4350 Summerwind have units with washers and dryers?
No, 4350 Summerwind does not offer units with in unit laundry.
Does 4350 Summerwind have a pool?
No, 4350 Summerwind does not have a pool.
Does 4350 Summerwind have accessible units?
No, 4350 Summerwind does not have accessible units.
Does 4350 Summerwind have units with dishwashers?
No, 4350 Summerwind does not have units with dishwashers.
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