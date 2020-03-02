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319 Clover Creek San Antonio, TX 78245
Last updated July 10 2019 at 4:54 AM

319 Clover Creek San Antonio, TX 78245

319 Clover Crk · No Longer Available
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Location

319 Clover Crk, San Antonio, TX 78245

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 have any available units?
319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 have?
Some of 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 currently offering any rent specials?
319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 is not currently offering any rent specials.
Is 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 pet-friendly?
Yes, 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 is pet friendly.
Does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 offer parking?
Yes, 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 offers parking.
Does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 have units with washers and dryers?
No, 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 does not offer units with in unit laundry.
Does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 have a pool?
No, 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 does not have a pool.
Does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 have accessible units?
No, 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 does not have accessible units.
Does 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 have units with dishwashers?
Yes, 319 Clover Creek San Antonio, TX 78245 has units with dishwashers.
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