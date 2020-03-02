319 Clover Creek San Antonio, TX 78245

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DON'T MISS THIS IMMACULATE TWO STORY HOME IN THE HEART OF AN OUTSTANDING SUBDIVISION. THIS FLOORPLAN OFFERS TWO LIVING AREAS, ONE ON EACH FLOOR! TWO EATING AREAS OR SEPARATE FORMAL DINING AREA CAN BE USED AS A THIRD LIVING AREA. HOME HAS GREAT FEATURES 3 BEDROOMS 2.5 BATHROOM HUGE MASTER BEDROOM/HUGE WALK IN CLOSET. A LARGE PATIO SLAB IN THE BACKYARD.COME SEE THIS LOVELY HOME!!
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