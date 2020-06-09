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13830 Northern Oak
Last updated May 9 2020 at 10:39 AM

13830 Northern Oak

13830 Northern Oak · No Longer Available
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Location

13830 Northern Oak, San Antonio, TX 78217
Northern Hills

Amenities

patio / balcony
pet friendly
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
NICE ONE STORY HOME ON A CUL-DE-SAC*NORTHERN HILLS GOLF COMMUNITY*N.E.I.S.D.*ISLAND KITCHEN*CARPET IN BR'S W/ TILE AND VINYL ALL OTHER AREAS*GAR. DR. OPENER*WOOD DECK IN BACK YARD - NICE ONE STORY HOME ON A CUL-DE-SAC*NORTHERN HILLS GOLF COMMUNITY*N.E.I.S.D.*ISLAND KITCHEN*CARPET IN BR'S W/ TILE AND VINYL ALL OTHER AREAS*GAR. DR. OPENER*WOOD DECK IN BACK YARD*$55 APP FEE PER PERSON OVER 18 IS NON-REFUNDABLE*APP FEE, FIRST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASHIER'S CHECK OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS OR DOBERMANS

(RLNE2243417)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13830 Northern Oak have any available units?
13830 Northern Oak doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 13830 Northern Oak currently offering any rent specials?
13830 Northern Oak is not currently offering any rent specials.
Is 13830 Northern Oak pet-friendly?
Yes, 13830 Northern Oak is pet friendly.
Does 13830 Northern Oak offer parking?
No, 13830 Northern Oak does not offer parking.
Does 13830 Northern Oak have units with washers and dryers?
No, 13830 Northern Oak does not offer units with in unit laundry.
Does 13830 Northern Oak have a pool?
No, 13830 Northern Oak does not have a pool.
Does 13830 Northern Oak have accessible units?
No, 13830 Northern Oak does not have accessible units.
Does 13830 Northern Oak have units with dishwashers?
No, 13830 Northern Oak does not have units with dishwashers.
Does 13830 Northern Oak have units with air conditioning?
No, 13830 Northern Oak does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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