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13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231
Last updated July 3 2019 at 1:58 AM

13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231

13506 Able Creek Drive · No Longer Available
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Location

13506 Able Creek Drive, San Antonio, TX 78231

Amenities

on-site laundry
dishwasher
garage
stainless steel
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
oven
range
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
Available for move in on 07.05.2019 **BEAUTIFUL MEDITERRANEAN STYLE TOWNHOME IN DESIRABLE AREA! 2 STORY/3BED/2.5BATH/2 GAR GARAGE - HIGH CEILINGS, GREAT LIVING DINING ROOM AREA, FIREPLACE, CUSTOM KITCHEN WITH BIG ISLAND BAR & STAINLESS STEEL APPLIANCES, WALK-IN PANTRY, CERAMIC TILE THROUGHOUT FIRST FLOOR, ALL SPACIOUS BEDROOMS UP W/LARGE CLOSET, UPSCALE BATHS INCLUDING SEPARATE VANITIES IN MASTER BATH W/ SEPARATE GARDEN TUB-STAND UP SHOWER, DOUBLE VANITY IN SECOND BATH, GARAGE DOOR OPENER, GATED COMMUNITY W/POOL AREA

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 have any available units?
13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 have?
Some of 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231's amenities include on-site laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 currently offering any rent specials?
13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 is not currently offering any rent specials.
Is 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 pet-friendly?
No, 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 offer parking?
Yes, 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 offers parking.
Does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 have units with washers and dryers?
No, 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 does not offer units with in unit laundry.
Does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 have a pool?
Yes, 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 has a pool.
Does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 have accessible units?
No, 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 does not have accessible units.
Does 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 have units with dishwashers?
Yes, 13506 Able Creek Drive San Antonio, TX. 78231 has units with dishwashers.
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